Viale Maria Luigia chiuso per manifestazione | bus deviati e fermata soppressa

Viale Maria Luigia è stato chiuso mercoledì 29 aprile a partire dalle 7 a causa di una manifestazione, causando deviazioni dei mezzi pubblici e la sospensione di alcune fermate. La chiusura ha coinvolto le linee di autobus che transitano nell’area, con percorsi modificati per tutta la durata dell’evento. La viabilità è stata temporaneamente alterata per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nella mattinata di mercoledì 29 aprile a Parma. Dalle ore 7.30 fino alle 13.00, Viale Maria Luigia sarà chiuso al traffico veicolare a causa di una manifestazione.Il provvedimento avrà ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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