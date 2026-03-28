Manifestazione oggi a Roma orari e percorso del corteo No Kings | strade chiuse e bus deviati Atac

Oggi a Roma si svolge una manifestazione organizzata dal movimento No Kings, con inizio alle 14. Il corteo partirà da un punto specifico nel centro della città e si svilupperà lungo un percorso definito. La presenza della polizia è stata rafforzata, e alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico. Le linee bus gestite da Atac subiranno deviazioni lungo il percorso della manifestazione.

La manifestazione No Kings è in programma oggi sabato 28 marzo 2026 a Roma, con concentramento previsto alle 14.00 in piazza della Repubblica. Sono previsti 15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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