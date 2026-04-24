Manifestazione a Roma il 25 aprile orari e percorso del corteo | strade chiuse e bus deviati

Domani a Roma si svolge una manifestazione per la Festa della Liberazione. Alle ore 10, il presidente della Repubblica renderà omaggio all'Altare della Patria. Successivamente, alle 11, partirà il corteo dell'Anpi da Porta San Paolo, con destinazione Parco Schuster. Per l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico e i percorsi dei bus subiranno deviazioni. La manifestazione si svolge in un contesto di commemorazione nazionale.

Domani, 25 aprile, per la Festa della Liberazione, a Roma ci sarà l'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria e il corteo dell'Anpi da Porta San Paolo al Parco Schuster. Modifiche a viabilità e bus.🔗 Leggi su Fanpage.it

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