Viaggio nel cantautorato con Alessandro Ragazzo
Il Teatro Filarmonico ospiterà giovedì 30 aprile 2026 una giornata dedicata alla musica di autori italiani, con un evento che vedrà protagonista il cantautore e polistrumentista veneto nato nel 1994. La manifestazione intende mettere in luce il lavoro di Alessandro Ragazzo, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare le sue interpretazioni e le sue composizioni. L’iniziativa si inserisce in un programma volto a valorizzare il patrimonio musicale della canzone d’autore italiana.
Giovedì 30 aprile 2026 il Teatro Filarmonico propone una giornata dedicata alla scoperta della canzone d’autore italiana insieme ad Alessandro Ragazzo, cantautore e polistrumentista veneto classe 1994. Laureato in chitarra jazz al Conservatorio di Venezia, ha proseguito la sua formazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare
Notizie correlate
Leggi anche: Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in Tunisia
La meraviglia che illumina, viaggio nella poesia barocca con il professor Alessandro MerciAlla scoperta della poesia barocca in un dialogo ideale con la poesia novecentesca, evidenziandone la modernità e l'attualità.
Contenuti e approfondimenti
Si parla di: Festival Picinin; Musicultura, la sfida entra nel vivo. Ora appuntamento allo Sferisterio.
Viaggio nel cantautorato con Alessandro RagazzoGiovedì 30 aprile 2026 il Teatro Filarmonico propone una giornata dedicata alla scoperta della canzone d’autore italiana insieme ad Alessandro Ragazzo, cantautore e polistrumentista veneto classe 1994 ... padovaoggi.it