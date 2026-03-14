Un ingegnere di 58 anni è morto dopo essere caduto con la moto in un canale di scolo a Vinci. L’uomo, che si allenava per un viaggio in Tunisia con gli amici, aveva preso in prestito la moto dal vicino di casa un mese prima. La vittima aveva nel cassetto il sogno di vivere un’avventura in motocross nel paese nordafricano.

Vinci, 14 marzo 2026 - La moto presa in prestito dal vicino di casa un mese fa. Nel cassetto il sogno di andare in Tunisia con gli amici per un’avventura da vivere facendo motocross. Nel mezzo mesi per prepararsi al meglio, mesi di allenamento all’insegna di una passione che gli è costata la vita. Alessandro Ostuni, classe 1968, empolese, ieri pomeriggio ha inforcare la moto e ha raggiunto da solo via Pietramarina lungo la Sp43 in località Vitolini. GERMOGLI PH: 13 MARZO 2026 VINCI RICERCHE DI UNA PERSONA IN UN FOSSO IN VIA PIETRAMARINA DOPO ESSERE CADUTO DALLA MOTO SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO SOMMAZZATORI © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Stava cercando la targa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in Tunisia

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