Da oggi è possibile acquistare i biglietti del treno tramite WhatsApp nelle stazioni di Milano e Malpensa. L'azienda ha attivato questa opzione per rendere più semplice e immediato il processo di acquisto. I passeggeri riceveranno il biglietto direttamente sul telefono, senza bisogno di stampare o passare per altri canali. La novità riguarda solo alcune stazioni, con l’obiettivo di ampliare gradualmente il servizio.

? Cosa sapere Trenord abilita l'acquisto dei biglietti tramite WhatsApp nelle stazioni di Milano e Malpensa.. Il servizio digitale automatizza la ricezione dei titoli di viaggio per i collegamenti regionali.. Il biglietto ferroviario arriva direttamente sul cellulare tramite WhatsApp: Trenord ha lanciato una nuova funzione digitale per semplificare gli acquisti nelle stazioni milanesi e nei collegamenti regionali. La novità trasforma l’esperienza di chi viaggia tra i nodi principali della rete, permettendo di ricevere il titolo di viaggio su un’applicazione di messaggistica già utilizzata da milioni di persone. Il servizio è già attivo presso le emettitrici self-service e i digital gate situati negli snodi di Milano Centrale, Cadorna e Porta Garibaldi, oltre che nel terminal Malpensa T1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi in treno: il biglietto arriva sul telefono via WhatsApp

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