Il degrado al parco dei Fontanili | Cestini come mini discariche Sembra una terra di nessuno

Il parco dei Fontanili si trova in uno stato di degrado ormai evidente. I cestini sono pieni di rifiuti e spesso vengono usati come discariche di fortuna. La situazione nel Parco Sud peggiora di giorno in giorno, nonostante l’impegno delle associazioni di volontari che cercano di tenere puliti i bordi strada, i corsi d’acqua e le aree verdi. La sensazione di abbandono si fa sentire, e i visitatori si lamentano di trovare il parco come una terra di nessuno.

La battaglia contro i maleducati ambientali, almeno nel Parco Sud, sembra ormai quasi persa, nonostante il costante impegno delle associazioni di volontari che, in quasi tutti i comuni del territorio, sono presenti e periodicamente ripuliscono bordi strada, corsi d'acqua e aree verdi. Ma se a latitare sono le istituzioni, la situazione diventa ancora più grave, se possibile. È di ieri l'ennesima denuncia delle Sentinelle del Parco Agricolo Sud Milano che, durante le loro quotidiane attività di vigilanza e perlustrazione, hanno portato alla luce l'ennesimo caso di cestini stracolmi di rifiuti, trasformati in vere e proprie mini-discariche.

