Modifiche aree di sosta e ottimizzazione posti auto | atto di indirizzo della Giunta a titolo sperimentale

La Giunta comunale di Taranto ha deciso di intervenire sulle aree di sosta. L’obiettivo è riorganizzare e ottimizzare i posti auto, migliorando la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. L’atto di indirizzo, ancora in fase sperimentale, punta a rivedere le regole sulla sosta in tutta la città. Nei prossimi mesi si valuteranno i risultati di questa revisione per capire se le modifiche saranno rese permanenti.

Nell'ottica di una revisione e razionalizzazione della disciplina della sosta sull' intero territorio comunale e al fine di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, la sicurezza della circolazione e l'ottimizzazione dei posti auto disponibili, la Giunta ha adottato un atto di indirizzo. La delibera si articola in tre azioni principali: – Nuova configurazione di alcuni stalli di sosta da cassettone a spina di pesce. Tale revisione consentirà l'incremento di 223 posti auto di cui 88 nel rione Tre Carrare Battisti e 135 nel Borgo; – Trasformazione degli stalli a pagamento in stalli liberi in zona Borgo e in prossimità dello stesso rione; – Trasformazione degli stalli liberi in stalli a pagamento nel centro storico, con possibilità di pass gratuiti per residenti.

