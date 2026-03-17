Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo a Santo Stefano Magra, coinvolgendo un motociclista e un’auto. Il motociclista è rimasto gravemente ferito nello scontro e attualmente si trova in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Santo Stefano Magra, 17 marzo 2026 – E’ grave un motociclista che si è scontrato con un’auto. Accade a Santo Stefano Magra, nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo. Lo scontro è tato con una Jeep Renegade nera. E’ accaduto in via Togliatti. Ancora da capire da che direzione arrivassero i due mezzi. Un impatto molto violento, con il motociclista caduto sull’asfalto. L’uomo, un 64ee, è stato subito soccorso dopo le chiamate di soccorso scattate da via Togliatti. Le sue condizioni sono apparse subito serie, con diversi traumi. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra, i carabinieri e i vigili del fuoco. Viste le condizioni, l’uomo è stato trasferito al San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Santo Stefano Magra, è grave un motociclista dopo lo scontro con un’auto

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