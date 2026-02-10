Carambola in autostrada auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion | due feriti uno è grave

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A14, poco dopo il casello di Forlì. Due auto sono entrate in collisione con un camion e una delle vetture ha cappottato uscendo di strada. Due persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti mentre venivano ricostruite le dinamiche dell’incidente.

Grave incidente nella mattinata di martedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, poco dopo il casello di Forlì. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali trasportato d'urgenza all'ospedale di Cesena. Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della sottosezione della.

