Via libera del Cdm al Ddl migranti Blocco navale asilo espulsioni e regole per vivere nei Cpr Ecco cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui migranti. Le nuove norme prevedono un blocco navale, regole più stringenti per l’asilo e procedure più rapide per le espulsioni. Sono incluse anche disposizioni per gestire i Centri di Permanenza e Assistenza (Cpr). Il governo si muove per mettere in atto il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo.

Dal Cdm, via libera al Ddl migranti con norme per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l'asilo e altre disposizioni in materia. Il Consiglio dei ministri vara la riforma per blindare i confini, scoraggiare trafficanti di esseri umani e evitare tragedie del mare. E allora: meno burocrazia per i rimpatri, rigore nei centri di permanenza (e stop a cellulari liberi e riprese video per chi è in attesa di espulsione). E un contributo economico per alcune misure di integrazione obbligatorie che potrà essere richiesto ai beneficiari di protezione internazionale che dispongano di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole».

