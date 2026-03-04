Antisemitismo via libera del Senato al ddl | Pd si divide

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni un disegno di legge dedicato al contrasto dell’antisemitismo. La decisione arriva dopo un dibattito tra le diverse forze politiche, con il Pd che si è diviso sulla questione. La proposta di legge passa così alla fase successiva del procedimento legislativo.

(Adnkronos) – Primo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo: 105 i sì, 24 i no e 21 le astensioni. I senatori del Pd si sono divisi. A favore del Ddl hanno votato in 6: Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Sandra Zampa. A questi, virtualmente, bisogna aggiungere Simona Malpezzi, all’estero ma dichiaratamente a favore del sì. La senatrice dem Tatiana Rojc, invece, non ha partecipato al voto pur risultando presente ai lavori dell’esame del provvedimento. Altri esponenti del Partito democratico risultano poi assenti ma ‘giustificati’, non hanno partecipato per tutto il giorno ai lavori dell’aula né, di conseguenza, al voto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge contro l'antisemitismo, approvando il testo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti.

Creare una banca dati che schedi gli episodi considerati come crimini d'odio, sensibilizzare sul tema attraverso i canali del servizio pubblico

'Disco verde' del Senato, con 105 sì, 24 no e 21 astenuti, al ddl che contiene misure per il contrasto all'Antisemitismo. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera

L'Aula del Senato ha

Oggi il Senato ha approvato la legge contro l'antisemitismo: un segnale importante che il Parlamento dà al Paese di fronte a un'emergenza che sta dilagando anche in Italia, come ha denunciato la senatrice Liliana Segre. Italia Viva ha contribuito attivamente

Il Senato ha approvato il ddl contro l'antisemitismo, che ora passa alla Camera. Questo testo, nato da 7 proposte diverse, adotta la definizione di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Inoltre, istituzionalizza la figu