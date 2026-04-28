Nella giornata di ieri si sono concluse le prime visite veterinarie ai cavalli coinvolti nella nuova edizione della Quintana. Tutti i destrieri hanno superato i controlli di idoneità e sono stati giudicati pronti per la competizione. Le operazioni si sono svolte presso il campo Squarcia, segnando l’avvio ufficiale della stagione 2024 dell’evento.

Tutti idonei i cavalli protagonisti della prima giornata di visite veterinarie, ieri, al campo Squarcia, che ha di fatto inaugurato la nuova stagione della Quintana. La commissione composta da Gianluca Celani, Raffaella Maggi e Laura Di Nunzio ha espresso parere favorevole su tutte le cavalcature presentate da Piazzarola, Porta Romana e Porta Maggiore, senza rilevare criticità. Ad aprire la mattinata, alle 9, è stata la Piazzarola, che ha portato sei purosangue inglese: Matti Miller, Lonely Dreamer, Leda and Adler, Piccantissima, Fortemente e Seven Hills. Una rosa ampia, dalla quale i biancorossi dovranno ora individuare i due cavalli da schierare nelle giostre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera dalle prime visite . Tutti idonei i cavalli dei sestieri

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