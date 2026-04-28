Il governo ha approvato il decreto Primo maggio, con il premier che ha commentato che si tratta del modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno lavorano per far crescere il paese. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione dell’approvazione del provvedimento, senza ulteriori dettagli sulla natura delle misure o sui contenuti specifici del decreto.

"Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro per fare grande la nostra nazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che si è presentata in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto lavoro "in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" in vista del Primo Maggio. La seduta è terminata dopo circa mezz'ora. Un decreto che interessa quattro milioni di lavoratori. "Quando ci siamo insediati era attivo un taglio del cuneo contributivo provvisorio che sarebbe scaduto al 31 dicembre di quell'anno. Noi abbiamo deciso di prorogarlo e ampliarlo e poi di renderlo strutturale, portandolo a 7 punti con il decreto che anticipava il Primo maggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera al decreto Primo maggio. Meloni: "Modo migliore per ringraziare gli italiani"

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