Via di Boccea l' incidente all' alba finisce in tragedia | morto il pedone trasportato al San Camillo

Nella mattina di mercoledì 22 aprile, in via di Boccea, un incidente ha coinvolto due pedoni investiti da un'auto all'altezza del civico 632. Uno dei due pedoni è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo è deceduto poco dopo. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

È morto uno dei due pedoni investiti da un automobilista mercoledì 22 aprile in via di Boccea all'altezza del civico 632. La vittima, che aveva 54 anni, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo. Il suo cuore ha smesso di battere domenica 26 aprile.Il sinistro stradale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Grave incidente a Ravagnese, ciclomotore investe pedone: trasportato al GomGli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, hanno avviato nell'immediato gli accertamenti per la risoluzione della dinamica del sinistro... Leggi anche: Incidente a Catona, pedone travolto da un'auto: trasportato al Gom è in prognosi riservata Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Incidente in via di Boccea: Smart travolge due pedoni, tre feriti in ospedale; Boccea, incendio in un appartamento: paura e strade chiuse per il fumo; Paura a Boccea, fiamme in un appartamento: colonna di fumo nero su via dei Monti di Creta. Roma sprofonda, cede conduttura e si apre maxi voragine a BocceaAncora un problema a una conduttura idrica, ancora una maxi voragine. Roma non ha pace e sprofonda. Questa volta lo scenario è quello di via Boccea, tra via Verolengo e via Bra. Sulla strada, come ha ... romatoday.it Record di incidenti stradali, a Boccea arriva il super semaforo antischiantoLa fermata del bus Boccea Urbano II in direzione Battistini su via di Boccea sarà spostata un po’ più avanti, così come saranno lievemente delocalizzati i cassonetti dell’immondizia che ricadono ... affaritaliani.it Emergenza Via di Boccea: passiamo a fatti. Il direttivo del comitato di quartiere "Casalotti e' casa mia" ha inviato una PEC ufficiale al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. La richiesta è netta: servono misure concrete e urgenti per fermare la drammatica scia di facebook