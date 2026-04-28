Via di Boccea l' incidente all' alba finisce in tragedia | morto il pedone trasportato al San Camillo

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di mercoledì 22 aprile, in via di Boccea, un incidente ha coinvolto due pedoni investiti da un'auto all'altezza del civico 632. Uno dei due pedoni è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo è deceduto poco dopo. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

È morto uno dei due pedoni investiti da un automobilista mercoledì 22 aprile in via di Boccea all'altezza del civico 632. La vittima, che aveva 54 anni, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo. Il suo cuore ha smesso di battere domenica 26 aprile.Il sinistro stradale.🔗 Leggi su Romatoday.it

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