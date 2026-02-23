Incidente a Catona pedone travolto da un' auto | trasportato al Gom è in prognosi riservata

Un pedone è stato travolto da un’auto questa mattina a Catona, a causa di un’imprudenza del conducente. L’uomo, rimasto ferito gravemente, è stato portato al Policlinico di Messina e si trova in prognosi riservata. L’incidente è accaduto alle 9.40 in via delle Industrie, quando il veicolo ha colpito il pedone che attraversava la strada. La polizia sta ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 9.40 di questa mattina. Le cause sono ancora in corso di accertamento Questa mattina, intorno alle 9.40, un grave incidente stradale si è verificato a Catona, nella periferia sud di Reggio Calabria. Un'automobile, guidata da un uomo di oltre 80 anni, ha investito un pedone di 79 anni. Secondo quanto riportato dal comandante, colonnello Salvatore Zucco, il 79enne ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato al Grande ospedale metropolitano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, con gli agenti impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente e nella verifica dello stato psico-fisico del conducente.