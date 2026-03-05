Grave incidente a Ravagnese ciclomotore investe pedone | trasportato al Gom

A Ravagnese, periferia sud di Reggio Calabria, un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri quando un ciclomotore ha investito un pedone. A seguito dell'impatto, il pedone ha riportato ferite gravi ed è stato subito trasportato al Grande ospedale metropolitano. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso.

Gli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, hanno avviato nell'immediato gli accertamenti per la risoluzione della dinamica del sinistro Grave incidente stradale a Ravagnese, nella periferia Sud di Reggio Calabria. Nel tardo pomeriggio di ieri, un ciclomotore ha investito un pedone che a causa delle gravi lesioni è stato trasportato al Grande ospedale metropolitano. I medici hanno riservato la prognosi. A darne notizia la polizia locale. Il mezzo era condotto da un minorenne. Gli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, hanno avviato nell'immediato ogni necessario accertamento per la risoluzione della dinamica del sinistro.