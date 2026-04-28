Via all' estate del volley azzurro Manfredi | Italia ispirati a Brignone | obiettivo i due Europei

L’estate del volley italiano prende il via con l’annuncio delle prossime competizioni ufficiali. Il presidente federale ha presentato gli obiettivi e gli impegni in programma, affiancato dagli allenatori della nazionale maschile e femminile. Tra le dichiarazioni, si è parlato di ispirarsi a campioni di altre discipline e di puntare a due Europei. La presentazione si è svolta alla presenza delle figure chiave del settore.

È iniziata oggi la stagione delle Nazionali di pallavolo, le due selezioni campioni del mondo nell’estate 2025. Al Belvedere Berlusconi, al 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano, il presidente della Federazione Giuseppe Manfredi, i ct Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco e i direttori tecnici dei settori giovanili Vincenzo Fanizza (maschile) e Marco Mencarelli (femminile) sono stati accolti da Federica Picchi, sottosegretaria allo sport regione Lombardia. Un appuntamento importante per la Fipav, nell’anno in cui festeggia un compleanno importante: 80 anni. "Rieccoci, riprendiamo da Milano perché in questi anni partendo da questa città sono sempre arrivati risultati importanti – ha spiegato il presidente Giuseppe Manfredi -.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Via all'estate del volley azzurro. Manfredi: "Italia, ispirati a Brignone: obiettivo i due Europei" Notizie correlate Leggi anche: "Un tè con le Regine": via al ciclo di incontri ispirati ai salotti europei del XVIII e XIX secolo Leggi anche: Europei Judo, tris azzurro a Tblisi, due ori e un bronzo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Notte Rosa 2026 – Hit’s Summer Via all’estate italiana con la Notte Rosa in Romagna; La navetta dal centro-città all'ultima spiaggia della costa, la grande novità a Quartu già dall'estate 2026; ROMAGNA: La Notte Rosa scalda i motori, le grandi radio daranno il via all’estate; WeRoad sceglie l’In Real Life Marketing per prepararsi all’estate 2026: al via un piano di attivazioni in tutta Italia. La Notte Rosa scalda i motori, le grandi radio daranno il via all'estate(ANSA) - RIMINI, 24 APR - Arrivano le prime novità sulla Notte Rosa, l'evento che farà ballare la Romagna dal 19 al 21 giugno. Confermata l'anticipazione della festa al solstizio d'estate, una mossa c ... msn.com Il solstizio dà il via all’estate col giorno più lungo dell’annoIl mese di giugno dà il via all’estate con il giorno più lungo dell’anno, della durata di 15 ore e 15 minuti: per il 2024 il solstizio d’estate cade il 20 giugno, precisamente alle 22,51 ora italiana, ... ansa.it "Sionisti via, 25 Aprile nostro". E ora fa già paura il 1° Maggio facebook Consultazione al via sul sito dell’Agenzia delle Entrate con oltre 1,3 miliardi di dati. Invio e modifiche dal 14 maggio al 30 settembre, cresce l’uso della modalità semplificata. x.com