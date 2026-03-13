Un tè con le Regine | via al ciclo di incontri ispirati ai salotti europei del XVIII e XIX secolo

Da casertanews.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggia di Caserta ha avviato un ciclo di incontri chiamato “Un tè con le Regine”, ispirato ai salotti europei del XVIII e XIX secolo. Questi appuntamenti si inseriscono nella mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” e sono stati creati per offrire momenti di approfondimento e confronto. Gli incontri sono dedicati a esplorare aspetti storici e culturali legati alle regine europee e alle loro relazioni diplomatiche.

A corollario della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, la Reggia di Caserta propone “Un tè con le Regine”, ciclo di incontri divulgativi pensati come momenti di approfondimento, dialogo e condivisione. L’iniziativa nasce come appuntamento informale ma scientificamente rigoroso, ispirato ai salotti colti europei tra XVIII e XIX secolo: contesti in cui studiosi e studiose dialogano tra loro e con il pubblico su temi centrali della mostra. A seguire, i partecipanti saranno invitati a una visita speciale della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” dedicata ai temi affrontati durante l’approfondimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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