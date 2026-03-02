Crisi della Natuzzi | protesta al ministero delle Imprese bloccati 476 esuberi e la chiusura di due stabilimenti

Stamattina i lavoratori della Natuzzi si sono radunati a Roma per protestare davanti al ministero delle Imprese. La loro mobilitazione riguarda 476 esuberi e la chiusura di due stabilimenti produttivi. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti sindacali e lavoratori che hanno espresso il loro dissenso rispetto alle decisioni aziendali. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

La protesta dei lavoratori Natuzzi, che stamattina sono arrivati a Roma per manifestare sotto il ministero di Imprese e Made in Italy, ha ottenuto un primo, piccolo risultato: la multinazionale pugliese dei mobili non procederà con il piano che prevede 476 esuberi, la chiusura di due stabilimenti e il blocco del rientro di produzioni dalla Romania. Nelle scorse settimane, Natuzzi aveva provato ad alleggerire proponendo di chiudere solo uno stabilimento e gestire gli esuberi con gli incentivi alle dimissioni: dopo l'incontro, non prenderà alcuna decisione senza un accordo con i sindacati; questo il risultato della riunione al tavolo di crisi. Se ne riparlerà a strettissimo giro, il 10 e 11 marzo, quando si tornerà al Mimit per una due-giorni intensa in cui l'azienda farà di tutto per trovare un accordo che rassicuri Wall Street.