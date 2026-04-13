Il campionato di calcio vede il Napoli perdere le speranze di vincere lo scudetto dopo il pareggio a Parma, che ha ufficialmente escluso la squadra dalla corsa al titolo. Con questa partita, la distanza dall’Inter si è allargata a nove punti, rendendo quasi impossibile il ritorno in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato che ha segnato la fine delle possibilità di conquista del primo posto in classifica.

L’ORGOGLIO OLTRE IL RISULTATO. Il pareggio di Parma sancisce la fine matematica delle speranze Scudetto per il Napoli, ora a -9 dall’Inter. Nonostante l’amarezza per un errore iniziale di Juan Jesus e il muro difensivo di Cuesta, l’ambiente azzurro rivendica la straordinaria ricostruzione operata da Antonio Conte. La serata celebra il record storico di Scott McTominay, primo centrocampista centrale in Europa a segnare 20 gol in due stagioni. Il messaggio è chiaro: non bisogna “buttare via il bambino con l’acqua sporca”, perché il consolidamento del secondo posto rappresenta un successo insperato dopo i tormenti della scorsa stagione. Perché il Napoli di Conte non deve essere deluso dopo la fine del sogno Scudetto e qual è il record di McTominay?.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, il sogno Scudetto finisce a Parma: ecco perché Conte ha già vinto

Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

Conte e il Napoli tra Champions e sogno ScudettoA nove giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli si trova in una posizione delicata tra ambizione e realismo.