Verso gara decennale rifiuti l' assessora Antonucci | Utile il confronto con i sindacati
Un incontro tra l'assessora all'Ambiente e le organizzazioni sindacali si è svolto questa mattina a Brindisi, nel quadro delle discussioni in corso sulla gara decennale per il servizio di gestione dei rifiuti. La consultazione fa parte di un processo di confronto con il territorio, mentre si avvicina la fase decisionale. La discussione ha avuto come obiettivo lo scambio di opinioni tra le parti interessate.
BRINDISI - Rifiuti, prosegue il confronto con il territorio in vista della gara decennale: nell'ambito della fase di consultazione delle organizzazioni rappresentative, a vario titolo, del territorio, si è svolto stamane (martedì 28 aprile 2026) un incontro tra l'assessora all'Ambiente del Comune.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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