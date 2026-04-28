Verso gara decennale rifiuti l' assessora Antonucci | Utile il confronto con i sindacati

Un incontro tra l'assessora all'Ambiente e le organizzazioni sindacali si è svolto questa mattina a Brindisi, nel quadro delle discussioni in corso sulla gara decennale per il servizio di gestione dei rifiuti. La consultazione fa parte di un processo di confronto con il territorio, mentre si avvicina la fase decisionale. La discussione ha avuto come obiettivo lo scambio di opinioni tra le parti interessate.