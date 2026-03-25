Incidente i sindacati | Confronto con l’azienda

Dopo l’incidente avvenuto presso lo stabilimento, i rappresentanti sindacali hanno richiesto un confronto diretto con la direzione dell’azienda Fruttagel. La richiesta è stata formulata per discutere sulle modalità di gestione e sulle misure di sicurezza adottate, mentre anche alcuni lavoratori si sono espressi con messaggi di vicinanza alle persone coinvolte e di speranza per una ripresa rapida.

Un confronto con l’azienda Fruttagel. A chiederlo, esprimendo vicinanza e augurando una pronta e completa guarigione al tecnico 56enne della ditta in appalto colpito dal grave infortunio sul lavoro verificatosi l’altra mattina nello stabilimento di via Nullo Baldini, sono la Fai Cisl, la Flai Cgil e la Uila Uil territoriali. "In attesa – osservano le tre sigle in un comunicato congiunto – che le autorità competenti facciano chiarezza sulle dinamiche ed eventuali responsabilità di quanto accaduto, i sindacati e gli Rls (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) aziendali richiedono un incontro urgente alla direzione aziendale per ribadire la necessità di un confronto costante finalizzato a limitare al massimo il rischio, sempre inaccettabile, di infortuni di tali gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente, i sindacati : "Confronto con l’azienda" Articoli correlati Leggi anche: Vertenza Natuzzi, confronto in Regione. I sindacati: "Dall'azienda ora risposte celeri, occupazione va tutelata" Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a TarantoNella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all'esterno di Aigi, l'associazione degli imprenditori dell'indotto ex Ilva. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente i sindacati Confronto con... Temi più discussi: I sindacati intervengono sull'incidente al porto: Basta infortuni; Infortunio al porto, sindacati: Ogni incidente è il segnale di un sistema che deve essere migliorato; Incidente sul lavoro al porto di Ravenna: l’allarme dei sindacati; Incidente mortale nel cantiere in centro, cordoglio e condanna: Bisogna fare di più. Operaio ferito ad Alfonsine, sindacati: Subito un confronto con l’aziendaUn grave infortunio sul lavoro riaccende i riflettori sulla sicurezza negli stabilimenti produttivi. È accaduto ad Alfonsine, all’interno dello stabilimento Fruttagel, dove un operaio di una ditta in ... ravennawebtv.it Operaio ferito alla Fruttagel di Alfonsine. Sindacati: Subito un confronto sulla sicurezzaIn seguito all'infortunio sul lavoro alla Fruttagel, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno chiesto un incontro urgente con la direzione ... ravennanotizie.it Il compagno morì in un incidente stradale dopo 6 mesi dalla nascita del loro bambino. La drammatica storia di Ibiza Altea: https://fanpa.ge/zLJkS - facebook.com facebook #viabilità incidente sul Gra altezza del km 25,500 in carreggiata interna, chiuse le corsie di marcia e sorpasso. x.com