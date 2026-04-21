Una telefonata ha segnalato la presenza di un cadavere in un frigorifero abbandonato, suscitando immediatamente grande sorpresa tra gli agenti intervenuti. La scoperta è avvenuta in un’area isolata, dove il frigorifero è stato trovato aperto e con il corpo al suo interno. La polizia sta ora indagando per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili, mentre la scena è stata messa sotto sequestro.

“C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”: la segnalazione arriva secca, quasi irreale, e per alcuni minuti basta a far immaginare lo scenario peggiore. È successo all’interno del Parco naturale regionale Palude del Conte e Duna Costiera, nell’area di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, uno dei territori più suggestivi e tutelati del Salento ionico. Quando gli ispettori ambientali del Comune, insieme ai volontari del circolo locale di Legambiente, sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti un vecchio frigorifero abbandonato tra la vegetazione. Un rifiuto ingombrante come tanti altri, se non fosse stato per quello che, a un primo sguardo, sembrava emergere dall’interno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”. La telefonata choc, poi l’incredibile scoperta: “Quale mente avrà mai potuto ideare tutto questo?”

Notizie correlate

Scoperta choc della polizia: un cadavere nel bosco, come l’hanno trovatoUn ritrovamento inquietante ha scosso il pomeriggio di martedì 14 aprile tra Savona e Albissola, in località La Rusca, dove è stato scoperto un...

Famiglia sterminata dal monossido, scoperta choc sulla telefonata del figlio ai soccorritoriUna chiamata disperata, arrivata in centrale poco prima delle 20, ha dato il via a una corsa contro il tempo che si sarebbe trasformata in tragedia.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: In quel frigorifero c’è un cadavere fatto a pezzi, l’allarme in campagna: era una bambola per adulti; C'è un cadavere nel frigorifero abbandonato: l'allarme e poi la scoperta dell'incredibile verità; Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavere: allarme rientrato in Puglia; Chiave dello spogliatoio gettata nel water, Cinelli della Pro Calcio Ascoli ai dirigenti dell’Altidona: Gesto inutile. Cercherò i...

«C'è un cadavere nel frigorifero abbandonato»: l'allarme e poi la scoperta dell'incredibile veritàUn insolito, strano e per molti aspetti macabro ritrovamento si è rivelato, alla fine della vicenda, l’ennesimo episodio di inciviltà ambientale avvenuto nel fragile e ... ilmattino.it

+++ Vincenzo Iannitti: Fermato un 19enne, ha ammesso di averlo ucciso con due coltellate e di aver occultato il cadavere. Si indaga ancora sul movente +++ Il corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato ieri sera dai Carabinieri in un immobile della fra facebook

Lekythos Attica con il cadavere di Ettore trascinato da Achille sulla sua biga seguito dall'ombra alata di Patroclo opera più dettaglio vedere singolarmente x.com