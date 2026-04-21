C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato La telefonata choc poi l’incredibile scoperta | Quale mente avrà mai potuto ideare tutto questo?

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata ha segnalato la presenza di un cadavere in un frigorifero abbandonato, suscitando immediatamente grande sorpresa tra gli agenti intervenuti. La scoperta è avvenuta in un’area isolata, dove il frigorifero è stato trovato aperto e con il corpo al suo interno. La polizia sta ora indagando per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili, mentre la scena è stata messa sotto sequestro.

“C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”: la segnalazione arriva secca, quasi irreale, e per alcuni minuti basta a far immaginare lo scenario peggiore. È successo all’interno del Parco naturale regionale Palude del Conte e Duna Costiera, nell’area di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, uno dei territori più suggestivi e tutelati del Salento ionico. Quando gli ispettori ambientali del Comune, insieme ai volontari del circolo locale di Legambiente, sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti un vecchio frigorifero abbandonato tra la vegetazione. Un rifiuto ingombrante come tanti altri, se non fosse stato per quello che, a un primo sguardo, sembrava emergere dall’interno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”. La telefonata choc, poi l’incredibile scoperta: “Quale mente avrà mai potuto ideare tutto questo?”

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