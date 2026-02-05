Incredibile scoperta nel cranio di un fossile di Archaeopteryx iconico dinosauro alato del Giurassico
I ricercatori hanno analizzato con i raggi ultravioletti il cranio di un fossile di Archaeopteryx e hanno fatto una scoperta sorprendente. Dentro il fossile, hanno trovato dettagli che prima non erano visibili, aprendo nuove possibilità per capire meglio questa creatura del Giurassico. È un passo avanti importante nello studio dei dinosauri alati.
Analizzando ai raggi ultravioletti il cranio di un Archaeopteryx, i ricercatori hanno fatto una scoperta sorprendente su questa iconica creatura del Giurassico. È uno degli uccelli più antichi che presenta caratteristiche moderne e tratti dei dinosauri preistorici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Archaeopteryx Fossile
Il mare sulle Prealpi bergamasche: trovato a Orezzo il cranio fossile di un antico rettile corazzato vissuto 200 milioni di anni fa
Il ritrovamento ha sorpreso gli esperti: a Orezzo, tra le montagne di Gazzaniga, è stato trovato un cranio fossile di un rettile corazzato vissuto circa 200 milioni di anni fa.
Una struttura “fossile” del Sistema solare primordiale scoperta al di là di Nettuno
Ultime notizie su Archaeopteryx Fossile
Argomenti discussi: Calabria: un’incredibile scoperta paleogenomica rivela una malattia genetica nell’uomo preistorico.
Uomo di Piltdown: il cold case più incredibile della storiaScopri la storia dell'Uomo di Piltdown, il più grande falso archeologico di sempre. Un inganno durato 40 anni che ha cambiato la scienza e l'antropologia. veb.it
L’incredibile scoperta della «Sala di cristallo»: stalagmiti di ghiaccio puro nella grotta di Rio Martino x.com
GreenMe. Goi Kopher · Intro Piano (Strumental Version). "Un'incredibile scoperta archeologica al largo di Gallipoli: una nave romana del IV secolo con un carico di garum, la celebre salsa di pesce che nell’antichità era un vero e proprio lusso! Questa straordin facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.