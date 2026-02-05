Incredibile scoperta nel cranio di un fossile di Archaeopteryx iconico dinosauro alato del Giurassico

I ricercatori hanno analizzato con i raggi ultravioletti il cranio di un fossile di Archaeopteryx e hanno fatto una scoperta sorprendente. Dentro il fossile, hanno trovato dettagli che prima non erano visibili, aprendo nuove possibilità per capire meglio questa creatura del Giurassico. È un passo avanti importante nello studio dei dinosauri alati.

