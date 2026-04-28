Vergogna a Macerata ragazzo pestato da un branco perché indossava la felpa della Juve | indagini in corso

A Macerata un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di persone mentre indossava una felpa con i colori della Juventus. L’episodio ha suscitato sdegno tra i cittadini e le autorità stanno conducendo le indagini per identificare chi sia coinvolto nell’aggressione. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui motivi dell’attacco, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nel territorio.

per identificare i responsabili. Un episodio di violenza assurda ha sconvolto la domenica sera di Ancona. In piazza Martelli, nei pressi della Facoltà di Economia e a pochi passi dal parco del Cardeto, uno studente universitario di vent’anni, originario di Recanati, è stato vittima di un violento pestaggio. Secondo quanto riportato da Cronache Maceratesi, il pretesto dell’aggressione sarebbe stato esclusivamente la felpa della Juventus che il giovane indossava in quel momento. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Il branco, composto da quattro persone, ha inizialmente innescato un diverbio verbale, degenerato in pochi istanti in un attacco fisico coordinato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vergogna a Macerata, ragazzo pestato da un branco perché indossava la felpa della Juve: indagini in corso Notizie correlate Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negatoLa movida di Menfi è stata macchiata da un gravissimo episodio di violenza gratuita consumatosi lo scorso sabato sera a Lido dei Fiori. Leggi anche: Fu pestato da bulli, misure al branco