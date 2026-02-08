Fu pestato da bulli misure al branco
Tre ragazzi, coinvolti in una rissa che ha lasciato un minorenne con danni permanenti, sono stati identificati e sottoposti a misure cautelari. La vicenda è avvenuta ieri e ora si cerca di fare chiarezza sulle responsabilità.
12.05 Tre ragazzi che avevano pestato violentemente un minorenne causandogli danni permanenti sono stati identificati e colpiti da misure cautelari. Uno di loro era maggiorenne, due minori. L'accusa è "violento pestaggio commesso in branco ai danni di un minorenne". E' successo nel luglio scorso a Caserta nel parcheggio dell'Istituto Salesiani. La vittima fu operata per frattura alla mandibola. Divieto di avvicinarsi alla parte offesa per tutti e tre. Bracciale elettronico al maggiorenne. Gli altri: notte a casa e mai in locali pubblici.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
