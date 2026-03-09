Bignami sfida la sinistra alle urne | Sadegholvaad ostaggio del Pd Referendum stop al clima d’odio

Bignami ha dichiarato che la sinistra alle urne è ostaggio del Pd e ha chiesto di fermare il clima d’odio legato al referendum. Nei giorni scorsi, il consigliere Carlo Rufo Spina e la segretaria del Partito liberaldemocratico Giorgia Bellucci sono stati vittime di un’aggressione mentre distribuivano volantini pro-sì. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’intensità delle tensioni politiche in corso.

Grave l'aggressione subita l'altro ieri dal nostro consigliere Carlo Rufo Spina e da Giorgia Bellucci (segretaria del Partito liberaldemocratico, ndr) mentre facevano volantinaggio per il 'sì' al referendum. Le minacce non sono accettabili". Non fa sconti Galeazzo Bignami, dopo quanto accaduto sabato in piazza Tre Martiri. Ieri il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a margine del convegno organizzato dai comitati del 'sì' alla riforma sulla giustizia a Rimini, è intervenuto duramente sull'episodio. "Fatti come questo denotano il clima d'odio creatosi sul referendum, ma anche l'assenza di argomenti da chi sostiene il 'no'". A Rimini diversi magistrati sostengono il 'no': tra loro anche il procuratore capo Elisabetta Melotti.