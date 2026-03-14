Il referendum si svolgerà il 22 e 23 marzo e riguarda un quesito che sarà sottoposto agli elettori nelle schede ufficiali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026. La scheda referendaria, nota anche come fac-simile, presenta il testo del quesito che verrà votato. Le date di svolgimento del voto sono state ufficializzate e i cittadini potranno esprimere la loro preferenza in queste giornate.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Il testo del quesito referendario, come riformulato dal D.P.R. 7 febbraio 2026, è il seguente: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il quesito referendario del 22 e 23 marzo e fac-simile scheda

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