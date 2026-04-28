Ventunesimo Secolo | mostra e spettacolo a Roma

A Roma si apre la mostra Ventunesimo Secolo, un progetto che unisce arte e spettacolo. Sette artisti lavorano dal vivo, trasformando lentamente l’esposizione in un evento performativo. La mostra combina elementi visivi e pratici, creando un percorso dinamico e coinvolgente per i visitatori. L’evento si svolge in uno spazio espositivo dedicato, dove le opere e le azioni degli artisti si susseguono nel corso della giornata.

Cosa: Il progetto Ventunesimo Secolo, un format espositivo ibrido in cui sette artisti lavorano dal vivo trasformando gradualmente una mostra in un vero e proprio spettacolo. Dove e Quando: L’evento si terrà presso il Teatro di Documenti (Via Nicola Zabaglia 42, Roma) domenica 3 maggio 2026, con ingresso rigidamente consentito dalle 18:30 alle 19:00. Perché: Per assistere a un evento unico che riflette provocatoriamente sul conflitto tra società capitalista e dominazione della natura, sperimentando molteplici linguaggi espressivi in presa diretta. La Capitale si prepara ad accogliere un esperimento artistico che promette di scardinare le tradizionali convenzioni della fruizione culturale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ventunesimo Secolo: mostra e spettacolo a Roma Al MAXXI la mostra Luigi Pellegrin prefigurazioni per Roma Notizie correlate Mostra e Spettacolo: Ventunesimo SecoloCosa: Il progetto espositivo interdisciplinare Ventunesimo Secolo, un evento che fonde pittura, fotografia, videoarte e performance per superare i... Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di DocumentiDomenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:00, presso gli spazi di Teatro di Documenti, gli artisti di “Progetto 8” e de “Le Officine Universali” presentano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ventunesimo Secolo - Mostra/Spettacolo; Mostra e Spettacolo: Ventunesimo Secolo; Andrea Pazienza. Non sempre si muore, la mostra al MAXXI; Tragicomica. Prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento a oggi - Mostra - Roma - Maxxi Roma. Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di DocumentiDomenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:00, presso gli spazi di Teatro di Documenti, gli artisti di Progetto 8 e de Le Officine Universali presentano Ventunesimo Secolo, un progetto espositivo che, at ... romatoday.it Pedro Almodóvar rivela i suoi dieci film preferiti del ventunesimo secoloUn giornale spagnolo ha interpellato 56 registi del suo paese sui 10 film che maggiormente li hanno colpiti e influenzati in questo primo quarto del ventunesimo secolo. Tra questi c'era Pedro ... comingsoon.it Philip Noble, undici anni, è un improbabile Amleto del Ventunesimo secolo che ha già svariati problemi con la vita, figurarsi con la morte. Non solo suo padre è appena morto e la madre ha tutta l'aria di voler soccombere alle untuose avances dello zio. Ci man facebook Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di Documenti ift.tt/0zEKWQc x.com