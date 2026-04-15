Ventunesimo Secolo mostra-spettacolo al Teatro di Documenti
Domenica 3 maggio 2026, alle ore 19:00, il Teatro di Documenti ospiterà la mostra-spettacolo Ventunesimo Secolo. L’evento vede la partecipazione di artisti di “Progetto 8” e “Le Officine Universali”, che presenteranno un progetto espositivo che si evolve in spettacolo grazie alle loro competenze artistiche. L’esposizione si svolgerà negli spazi del teatro, creando un percorso che unisce arte e performance dal vivo.
Domenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:00, presso gli spazi di Teatro di Documenti, gli artisti di “Progetto 8” e de “Le Officine Universali” presentano Ventunesimo Secolo, un progetto espositivo che, attraverso le specifiche competenze artistiche di ognuno, gradualmente si trasforma in spettacolo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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