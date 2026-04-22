Mostra e Spettacolo | Ventunesimo Secolo

È stato inaugurato il progetto espositivo Ventunesimo Secolo, un evento che combina diverse discipline artistiche come pittura, fotografia, videoarte e performance. L’obiettivo è creare un’esperienza che unisce le esposizioni tradizionali a elementi di spettacolo dal vivo, eliminando i confini tra le varie forme di espressione. La mostra propone un approccio interdisciplinare, invitando il pubblico a vivere l’arte in modo più coinvolgente e multisensoriale.

Cosa: Il progetto espositivo interdisciplinare Ventunesimo Secolo, un evento che fonde pittura, fotografia, videoarte e performance per superare i confini tra l’esposizione tradizionale e lo spettacolo dal vivo. Dove e Quando: Presso il Teatro di Documenti, situato in Via Nicola Zabaglia 42 a Roma, domenica 3 maggio 2026, a partire dalle ore 19:00. Perché: Per assistere alla creazione artistica dal vivo e riflettere, attraverso l’arte e la tecnologia, sul rapporto sempre più conflittuale tra l’essere umano, il capitalismo e la natura che ci circonda. Il panorama culturale romano continua a distinguersi per la sua capacità di ospitare format ibridi e innovativi, capaci di scardinare le convenzioni fruitive tradizionali.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Mostra e Spettacolo: Ventunesimo Secolo William Kentridge: more sweetly play the dance and remembering morandi, Palazzo Citterio, Milano2026 Notizie correlate Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di DocumentiDomenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:00, presso gli spazi di Teatro di Documenti, gli artisti di “Progetto 8” e de “Le Officine Universali” presentano... L’intelligenza artificiale ridefinisce il concetto di conoscenza collettiva nel ventunesimo secoloIl 4 febbraio 2026, in un’aula di conferenza a San Francisco, Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, ha presentato un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di Documenti; CNE 2026. Il film nel XXI secolo; Metafisica/Metafisiche. Modernità e Malinconia; Chiude un simbolo architettonico di Dubai. Ecco perché. Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di DocumentiDomenica 3 maggio 2026 dalle ore 19:00, presso gli spazi di Teatro di Documenti, gli artisti di Progetto 8 e de Le Officine Universali presentano Ventunesimo Secolo, un progetto espositivo che, at ... romatoday.it IL RITORNO DI STEVE JOBS Il destino di alcuni personaggi è quello di diventare icone e spesso i motivi della loro grandezza finiscono per essere dimenticati. Steve Jobs è sicuramente una delle figure iconiche del ventesimo e del ventunesimo secolo, vision - facebook.com facebook Ventunesimo Secolo, mostra-spettacolo al Teatro di Documenti ift.tt/0zEKWQc x.com