Fondi Pinqua a rischio venite a Bisconte | l' allarme di Cacciotto

Il presidente del Terzo Quartiere, Cacciotto, lancia l’allarme: i fondi Pinqua sono a rischio. La scadenza per completare i lavori e presentare i progetti finanziati dal PNRR è il 31 marzo 2026, ma se non si rispettano i tempi, rischiano di saltare le risorse. In città si chiede di intervenire subito prima che sia troppo tardi.

Fondi Pinqua a rischio per il presidente del Terzo Quartiere Cacciotto. "La scadenza per la conclusione dei lavori e la rendicontazione dei progetti PINQUA (Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare) finanziati dal PNRR è fissata al 31 marzo 2026. Entro questa data - scrive - le opere.

