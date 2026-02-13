Una lettera contro i magistrati consegnata in tribunale | scatta l' allarme

Una lettera contro alcuni magistrati è stata consegnata ieri mattina al tribunale di Latina. A farlo è stato un uomo non ancora identificato, che si è presentato all'ingresso del palazzo di giustizia, ha passato il controllo del metal detector e poi, una volta entrato, ha chiesto alla vigilanza. L’autore ha consegnato il documento direttamente all’ufficio protocollo, evocando minacce e accuse pesanti nei confronti di alcuni giudici, e ha lasciato il palazzo prima di essere fermato o identificato.

L'episodio si è verificato nella mattinata del 12 febbraio. Un uomo è entrato passando il metal detector e ha raggiunto gli uffici della cancelleria del gip, dove la lasciato una busta contenente 14 fogli manoscritti

