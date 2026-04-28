Venezia ha venduto tutte le 1187 tessere disponibili per il settore ospiti in meno di 24 ore, raggiungendo un record di vendite. La partita contro lo Spezia è importante perché determina la possibilità di promozione in Serie A. Il settore ospiti del Picco si è rapidamente esaurito, con i biglietti introvabili già poche ore dopo l’apertura delle vendite.

? Cosa sapere Venezia esaurisce 1187 biglietti per il settore ospiti al Picco in meno di 24 ore.. La sfida contro lo Spezia vale tre punti per la promozione in Serie A.. I 1187 biglietti disponibili per il settore ospiti del Picco sono stati acquistati dai tifosi del Venezia in meno di ventiquattr’ore, anticipando l’imminente sfida di venerdì contro la Spezia. I sostenitori lagunari, che si trovano a soli tre punti dalla promozione in Serie A, hanno rapidamente esaurito i tagliandi messi in vendita per la trasferta ligure, trasformando la richiesta di partecipazione in una vera e propria corsa al posto nello stadio. L’ondata dei tifosi lagunari verso il Picco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia verso la Serie A: sold-out record al Picco in 24 ore

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