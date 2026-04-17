Al policlinico Tor Vergata ricostruzione mammaria in tempi record con dimissioni in 24 ore
Al policlinico Tor Vergata è stata eseguita una ricostruzione mammaria microchirurgica, intervento tra i più complessi della chirurgia ricostruttiva. L'operazione si è conclusa in tempi rapidi, permettendo alla paziente di lasciare l'ospedale in meno di 24 ore. Questa procedura rappresenta un risultato significativo in ambito medico, considerando la complessità dell'intervento e i tempi di recupero.
Una ricostruzione mammaria microchirurgica, uno degli interventi più complessi della chirurgia ricostruttiva, è stata effettuata in tempi “record” al policlinico Tor Vergata, consentendo le dimissioni della paziente in meno di 24 ore.“Ridurre la permanenza in ospedale – spiegano dalla struttura -.🔗 Leggi su Romatoday.it
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