Al policlinico Tor Vergata ricostruzione mammaria in tempi record con dimissioni in 24 ore

Da romatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al policlinico Tor Vergata è stata eseguita una ricostruzione mammaria microchirurgica, intervento tra i più complessi della chirurgia ricostruttiva. L'operazione si è conclusa in tempi rapidi, permettendo alla paziente di lasciare l'ospedale in meno di 24 ore. Questa procedura rappresenta un risultato significativo in ambito medico, considerando la complessità dell'intervento e i tempi di recupero.

Una ricostruzione mammaria microchirurgica, uno degli interventi più complessi della chirurgia ricostruttiva, è stata effettuata in tempi “record” al policlinico Tor Vergata, consentendo le dimissioni della paziente in meno di 24 ore.“Ridurre la permanenza in ospedale – spiegano dalla struttura -.🔗 Leggi su Romatoday.it

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