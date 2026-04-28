Venezia è scontro politico sull' Islam Inventate paure No sottomettono le donne

A Venezia, la discussione politica si accende sul tema dell’Islam e delle candidature di cittadini di origine bengalese. Le posizioni si contrappongono, con alcuni che definiscono le paure sollevate come invenzioni e altri che accusano di sottomissione le donne coinvolte. La campagna elettorale si concentra sui candidati di diverse forze politiche, con alcune liste del centrosinistra che presentano rappresentanti di origini bengalesi e anche altri, meno numerosi, candidati del centrodestra.

Si incendia la campagna elettorale intorno al tema delle candidature di cittadini di origine bengalese nelle file del centrosinistra (anche se altri, pur meno numerosi, sono candidati nelle file del centrodestra). Da una parte il centrosinistra accusa gli avversari di alimentare paure dall'altra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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