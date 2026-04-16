Tirrenica scontro politico sull' infrastruttura che tutti vogliono | Il governo ripristini i fondi Prima servono i progetti

Il dibattito sulla Tirrenica si concentra sulla necessità di completare e mettere in sicurezza il tratto vicino a Capalbio. Da un lato, alcune parti chiedono al governo di ripristinare i fondi necessari per l’opera, dall’altro si insiste sulla priorità di definire i progetti prima di intervenire con i finanziamenti. Tutti concordano sull’urgenza di interventi che migliorino la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.

Su una cosa sono tutti d'accordo: il completamento e la messa in sicurezza del corridoio tirrenico, nel tratto in prossimità di Capalbio, è sempre più urgente. Non solo in virtù degli ultimi gravissimi incidenti stradali, tra cui un mortale del 25 marzo scorso, ma in quanto arteria fondamentale e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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