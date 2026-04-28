Venezia | barca avvolta dalle fiamme Nell’incendio ferito il proprietario

Da ilrestodelcarlino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Cannaregio, a Venezia, coinvolgendo una barca ormeggiata lungo il canale. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, causando il ferimento del proprietario, che è stato soccorso sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme e prevenire ulteriori danni alla zona circostante. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Venezia, 28 aprile 2026 – Attimi di paura a Cannaregio. Lungo il canale tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio. Il fatto è successo alle 6:30 di stamattina con incendio ad un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio, a Venezia. Soccorso il proprietario del natante, che è rimasto ferito, seppure non gravemente. https:www.ilrestodelcarlino.itvenetocronacavenezia-incendio-di-unimbarcazione-ferito-il-proprietario-tb5rmajb Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono partite dal motore, propagandosi al resto dell’imbarcazione. Coinvolta anche la prua di un’imbarcazione vicina. Il proprietario del mezzo, rimasto ferito nel tentativo di spegnere le fiamme, è stato trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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