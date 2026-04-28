Venezia | barca avvolta dalle fiamme Nell’incendio ferito il proprietario

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Cannaregio, a Venezia, coinvolgendo una barca ormeggiata lungo il canale. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, causando il ferimento del proprietario, che è stato soccorso sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme e prevenire ulteriori danni alla zona circostante. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Venezia, 28 aprile 2026 – Attimi di paura a Cannaregio. Lungo il canale tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio. Il fatto è successo alle 6:30 di stamattina con incendio ad un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio, a Venezia. Soccorso il proprietario del natante, che è rimasto ferito, seppure non gravemente. https:www.ilrestodelcarlino.itvenetocronacavenezia-incendio-di-unimbarcazione-ferito-il-proprietario-tb5rmajb Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono partite dal motore, propagandosi al resto dell’imbarcazione. Coinvolta anche la prua di un’imbarcazione vicina. Il proprietario del mezzo, rimasto ferito nel tentativo di spegnere le fiamme, è stato trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venezia: barca avvolta dalle fiamme. Nell’incendio ferito il proprietario FENICE, IL RICORDO: «LE FIAMME VICINO A NOI. HO TEMUTO DI MORIRE» | 29/01/2026 Notizie correlate Incendio al Marina d'Arechi, barca avvolta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione -... Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VIDEO | Barca in fiamme in una calle del centro di Venezia, una persona ferita; Barca a fuoco in centro a Venezia, una persona ferita. Venezia: barca avvolta dalle fiamme. Nell’incendio ferito il proprietarioVenezia, 28 aprile 2026 – Attimi di paura a Cannaregio. Lungo il canale tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio. Il fatto è successo alle 6:30 di stamattina con incen ... ilrestodelcarlino.it Barca avvolta dalle fiamme all'alba: proprietario ustionato | VIDEOVENEZIA – Paura all’alba nel sestiere di Cannaregio, dove un’imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme mentre era ormeggiata lungo un canale. L’allarme è scattato intorno alle 6:30, mobilitando ... nordest24.it Borseggiatrici, ristoratrice picchiata perché sventa lo scippo: «Io e i miei colleghi veniamo aggrediti ogni giorno». La denuncia a Venezia facebook #VeneziaPerImmagini Buona serata con questa foto di Raffaele Perulli, che ringraziamo Invia i tuoi scatti e video a [email protected] Send your best shots and videos to [email protected] x.com