Incendio a Milano auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Questa mattina a Milano un’auto è stata completamente distrutta da un incendio. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di martedì 3 febbraio all’angolo tra via Michele Lessona e via Antonio Aldini, nella zona di Quarto Oggiaro. I residenti hanno sentito subito l’odore di bruciato e hanno visto le fiamme che avvolgevano il veicolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna nessuno si è fatto male.

La puzza di bruciato, poi le fiamme. Un’auto è stata avvolta e devastata da un incendio all’angolo tra via Michele Lessona e via Antonio Aldini (zona Quarto Oggiaro) nel pomeriggio di martedì 3 febbraio.Tutto è accaduto intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Incendio Paura sulla Lecce-Trepuzzi: auto in movimento avvolta e distrutta dalle fiamme Nella serata di oggi, lungo la strada provinciale 357 tra Lecce e Trepuzzi, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto in movimento, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento. Allarme incendio in strada: auto avvolta dalle fiamme in via Aldo Moro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna Ultime notizie su Milano Incendio Argomenti discussi: Incendio in via Plana, evacuato palazzo: 22 persone soccorse e 4 in ospedale (tra cui 2 bambine); Sparatoria a Milano: il foro sulla volante della polizia colpita; Piazza Firenze, incendio in un negozio di bici: evacuato un palazzo, 22 persone soccorse; Incendio in un negozio di bici elettriche a Milano, evacuate 19 persone. Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiammeLa puzza di bruciato, poi le fiamme. Un’auto è stata avvolta e devastata da un incendio all’angolo tra via Michele Lessona e via Antonio Aldini (zona Quarto Oggiaro) nel pomeriggio di martedì 3 ... milanotoday.it Incendio in un negozio di bici elettriche a Milano, evacuate 19 personeIncendio in un negozio di bici elettriche di via Plana, a Milano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme. Secondo quanto si apprende, non si registrano feriti. rainews.it GAVIRATE - 31.01.2026 - Da La Prealpina - Mezzanotte di fuoco a Gavirate - Intervento dei vigili del fuoco per una canna fumaria in fiamme in viale Milano. l'incendio si è verificato nella notte tra ieri, venerdì 30, e oggi, sabato 31 gennaio, a Gavirate per una c - facebook.com facebook I vigili del fuoco salvano quattro senzatetto da un incendio a Milano. Il rogo in uno stabile abbandonato dove avevano trovato riparo #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.