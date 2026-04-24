Incendio al Marina d' Arechi barca avvolta dalle fiamme | si indaga

Questa sera nel porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno si è verificato un incendio che ha coinvolto una barca, ora sotto indagine. Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione in modo improvviso, generando momenti di preoccupazione tra i presenti. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali responsabilità. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni a strutture vicine.

Momenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - un'imbarcazione è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento. Immediato l'intervento degli addetti alla sicurezza. Allertati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiammeIncendio sulla via Pontina dove un'automobile è stata avvolta dalle fiamme mercoledì 11 marzo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stabilimento balneare distrutto dalle fiamme a Marina di Sibari; Incendio a Marina di Sibari, in fiamme lo stabilimento Storie di Mare: non si esclude la pista dolosa; Marina di Sibari, incendio al lido Storie di Mare: non si esclude la pista dolosa; Lizzano, un incendio distrugge lo stabilimento balneare Blu Sun: indagini in corso. Incendio a un lido di Marina di Sibari, Iacobini: «Vicini a titolari e lavoratori»Il sindaco di Cassano All’Ionio interviene dopo il rogo che ha colpito il Lido Storie di Mare e affida alle indagini l’accertamento delle cause ... cosenzachannel.it Incendio a Marina di Sibari, in fiamme lo stabilimento Storie di Mare: non si esclude la pista dolosaIl rogo, divampato intorno alle 23, ha interessato il cuore della struttura, distruggendo completamente il blocco centrale adibito a bar, ristorante e servizi di hospitality ... cosenza.gazzettadelsud.it Incendio in una palazzina a Sant’Eufemia: due persone intossicate x.com Incendio ad Alba Adriatica: tutto partito dal corto circuito di una vettura Al momento l'immobile è temporaneamente inagibile - facebook.com facebook