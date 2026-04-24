Incendio al Marina d' Arechi barca avvolta dalle fiamme | si indaga

Da salernotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera nel porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno si è verificato un incendio che ha coinvolto una barca, ora sotto indagine. Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione in modo improvviso, generando momenti di preoccupazione tra i presenti. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali responsabilità. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni a strutture vicine.

Momenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - un'imbarcazione è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento. Immediato l'intervento degli addetti alla sicurezza. Allertati.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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