Una donna che lavora come veneziana si trova ora al centro di una disputa legale dopo aver accusato di aver subito diffamazione e bullismo. La notizia del suo licenziamento ha suscitato reazioni contrastanti tra il personale del teatro, con alcuni che hanno festeggiato e altri che hanno espresso solidarietà. Nel frattempo, lei si trova a Buenos Aires, lontano dal luogo degli eventi. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse fonti locali.

Mentre orchestrali e maestranze applaudono alla notizia del suo “licenziamento“ – e qualcuno, dentro e davanti al Teatro La Fenice, grida anche "liberazione" –, lei è dall’altra parte del mondo, a Buenos Aires. Il “fattaccio“, sostiene, l’ha saputo dalle agenzie di stampa e solo "successivamente" ha ricevuto una lettera formale di risoluzione della nomina. Il primo commento di Beatrice Venezi, non più direttrice musicale del Teatro La Fenice, non chiude il caso, anzi. Perché il maestro – come ama farsi chiamare, rifuggendo da altre definizioni come "direttrice" o "maestra" – "prende atto" della decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi di interrompere la collaborazione – che avrebbe dovuto iniziare a ottobre – ma, come nel suo stile, rilancia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venezi al contrattacco: "Io, diffamata e bullizzata. Ora chiarimenti dalla Fenice"

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