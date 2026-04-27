Beatrice Venezi è stata licenziata dal teatro veneziano con l’accusa di aver fatto dichiarazioni che hanno danneggiato l’immagine dell’ente. La decisione è stata comunicata dopo che Venezi ha accusato alcuni lavoratori del teatro di comportamenti come bullismo, diffamazione, calunnia e offese. La situazione si è sviluppata in un contesto di tensioni interne, con la direzione che ha ritenuto non più sostenibile la presenza della direttrice.

VENEZIA - Beatrice Venezi «ha fatto dichiarazioni lesive della dignità dell'istituzione e questo non era più tollerabile» e tagliarla «mi è costato, ovviamente, perché non era previsto». Così si è espresso Nicola Colabianchi, il sovrintendente del teatro La Fenice all'indomani della decisione della Fondazione di annullare ogni collaborazione con la direttrice d'orchestra dopo il polverone sollevato dalle affermazioni circa il presunto nepotismo all'interno del teatro. «Prendo atto» ha ribattuto la diretta interessata, aggiungendo che la decisione «andrà comunque chiarita nelle motivazioni». Non risparmiando diverse...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi licenziata da La Fenice: «Bullizzata, diffamata, calunniata, offesa dai lavoratori del teatro»

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