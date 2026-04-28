Caso Venezi i sindacati della Fenice | Minacce di morte ai lavoratori dopo il licenziamento

Il caso del licenziamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice continua a suscitare attenzione. La decisione è stata presa prima ancora che l’incarico di direttrice musicale iniziasse formalmente, a causa di un’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nación. Dopo l’annuncio, i sindacati della Fenice hanno denunciato che alcuni lavoratori hanno ricevuto minacce di morte. La vicenda ha sollevato diverse discussioni sulla gestione delle relazioni tra istituzioni artistiche e personale.

Non si placa il caso del licenziamento di Beatrice Venezi, silurata dal Teatro La Fenice prima ancora di assumere l’incarico di direttrice musicale a causa dei contenuti di un’intervista al quotidiano argentino La Nación. I sindacati della Fenice, in una nota, fanno sapere che i lavoratori del teatro veneziano «in questi giorni stanno ricevendo, soprattutto sui social, valanghe di insulti e minacce, anche di morte ». Beatrice Venezi (Ansa). La denuncia dei rappresentanti dei lavoratori della Fenice. «Vogliamo far sapere che ci siamo già rivolti ai nostri uffici legali per difenderci da tanta inutile meschinità », si legge inoltre nella nota. «I rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori mai e sottolineiamo mai, hanno offeso o calunniato né la Maestra Venezi né nessun’altra persona o istituzione», spiegano i sindacati.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Venezi, i sindacati della Fenice: «Minacce di morte ai lavoratori dopo il licenziamento» Notizie correlate Leggi anche: Venezi, i lavoratori della Fenice: «Minacce di morte e insulti sui social. Noi non abbiamo mai offeso o calunniato nessuno» Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori”Home > Spettacoli > Musica > Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” La... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice; Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall'inizio; Caso Venezi, l’ultima stecca della cultura a destra; Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione. Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La FeniceNicola Colabianchi parla di scelta obbligata per le dichiarazioni lesive rilasciate dalla musicista. Soddisfatti i sindacati stop doveroso dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente ... rainews.it Giorgia Meloni e il fattore Venezi: cosa c’è dietro il caso della direttrice di orchestraDopo il caso Beatrice Venezi-La Fenice, ecco il presunto retroscena legato anche alla Premier Giorgia Meloni. Cosa filtra. newsmondo.it Il caso Venezi racconta un passaggio preciso: in un ecosistema dominato dai social, la polarizzazione accelera le carriere e le espone, ma non le sostiene nel tempo. Perché la visibilità può costruire un personaggio (anche politico), non garantire il merito - facebook.com facebook Lo sgabuzzino Tutto il peggio del caso Venezi #beatricevenezi #lafenice #venezi #losgabuzzino #riccardobocca x.com