Un anno di minacce, insulti e diffamazioni sui social. Una donna racconta di aver ricevuto messaggi di morte, di sapere dove abita e di temere per sé, la famiglia e il cane. Non è l’unica, ma nessuno si muove per fermare questa escalation. La paura cresce, mentre le piattaforme rimangono ferme.

Un anno di minacce, insulti, diffamazioni e doxxing - dati personali alla mercé di chiunque. Dodici mesi di paura, impotenza e silenzio delle piattaforme. Cristina Irrera, content creator di 26 anni, è una delle tante donne finite nel mirino di una violenza che non lascia lividi visibili ma segna profondamente la vita quotidiana. Specialmente quando nessuno sembra prestarvi attenzione. Si tratta di un odio che lascia tante, minuscole ferite, che si moltiplica sotto post da milioni di visualizzazioni. E che nessuno sembra potere - volere? - riuscire a fermare.

© Leggo.it - «Da un anno sui miei social minacce di morte a me, alla mia famiglia, al cane. Sanno dove abito, ho paura. E non sono l'unica, ma nessuno fa niente»

Irene Rescifina lascia il cooking show dopo essere stata eliminata.

Irene Rescifina è stata eliminata a Masterchef e subito ha ricevuto insulti e minacce di morte sui social.

Insulti e minacce sui social Madalina Ghenea: la stalker condannata a un anno e mezzoLa 45enne dovrà inoltre seguire un percorso in un centro di recupero. La modella romena: Tacere e ignorare è sbagliato; donne, denunciate ... msn.com

