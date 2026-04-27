Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice | Diffamata e bullizzata mai mancato di rispetto ai lavoratori

Dopo la comunicazione della fondazione Teatro La Fenice di Venezia di aver annullato tutte le future collaborazioni con lei, la direttrice d’orchestra ha rilasciato una nota. In essa, ha affermato di essere stata diffamata e bullizzata, sottolineando di non aver mai mancato di rispetto ai lavoratori. La decisione della fondazione ha suscitato reazioni e ha portato a un confronto pubblico sulla vicenda.

Home > Spettacoli > Musica > La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, dopo che la fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato ieri di aver annullato tutte le “collaborazioni future” con lei, ha commentato la decisione con una nota. “Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno. Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Beatrice Venezi via dal Teatro La Fenice, orchestra e pubblico esultano dopo l'annuncio di Nicola ColabianchiL’annuncio della decisione presa dal Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi è stato accolto con gioia dal pubblico... Leggi anche: Beatrice Venezi direttore del Teatro la Fenice di Venezia: la nomina (ufficiale) dopo le polemiche Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Dichiarazioni offensive verso la Fondazione. La decisione dopo l'ultima polemica; La Fenice annulla ogni collaborazione con Beatrice Venezi: la decisione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra. Beatrice Venezi rimossa dal ruolo alla Fondazione Arena, esplode la contestazioneBeatrice Venezi, la polemica con La Fenice dopo l’intervista a La Nación La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, oggi figura mediatica centrale tra ... assodigitale.it Licenziamento Beatrice Venezi, cosa è successo: dalla nomina alle protesteNel passaggio più controverso dell’intervista concessa da Beatrice Venezi alla testata argentina La Nación, pubblicata il 23 aprile, la direttrice d’orchestra affronta il tema dell’organico della Feni ... tg24.sky.it Leggi l'articolo: https://24plus.ilsole24ore.com/art/il-caso-beatrice-venezi-teatro-fenice-il-licenziamento-restano-sfide-AI2IqOjCutm_cmp_rs=fascia24 #LaFenice #Venezi #IlSole24Ore - facebook.com facebook Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice. E no, non è “solo” una questione artistica: qui il punto è politico e culturale. x.com