Il direttore generale del Comune di Milano ha preso posizione sulla vendita dello stadio di San Siro, sottolineando che non saranno accettate richieste di contenuti provenienti da dispositivi elettronici o cellulari. La comunicazione è arrivata in un momento di discussione pubblica sulla questione, con Malangone che ha ribadito la fermezza su questa linea. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le condizioni di vendita dell’impianto sportivo.

Milano, 28 aprile 2026 – Il d irettore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, si oppone alla ricerca dei contenuti sui suoi dispositivi sequestrati nell'indagine sulla v endita di San Siro con le parole chiave e per un periodo di sette anni proposti dalla Procura poiché in tal modo si acquisirebbe il 98,36 per cento del suo archivio. https:www.ilgiorno.itmilanocronacainchiesta-cessione-san-siro-qx70rr4r Sono questi i termini dell'intervento di stamane davanti ai giudici del Tribunale del Riesame (Galli-Ambrosini Amicone) svolto da Domenico Aiello, difensore di Malangone. Aiello è l'unico tra tutti i legali che assistono gli indagati che ha deciso di 'coltivare' il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Gdf qualche settimana fa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendita San Siro, Christian Malangone fa quadrato: no alla ricerca di contenuti su cellulare e dispositivi elettronici

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