La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine che coinvolge ex assessori, il direttore generale e alcuni manager delle società sportive interessate alla vendita di San Siro. L’operazione riguarda diverse sedi istituzionali e ambienti collegati al mondo dello sport, e si concentra su aspetti legati alla procedura di cessione dell’impianto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Un nuovo sviluppo scuote il dossier sulla vendita di San Siro, con un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza che sta interessando diversi luoghi chiave tra istituzioni e ambienti sportivi. Le attività investigative, disposte dall’autorità giudiziaria, si concentrano su presunte irregolarità legate alla gestione e alla possibile cessione dello storico stadio milanese.Leggi anche: Bruce Springsteen fa esplodere San Siro: chi insulta in italiano Le perquisizioni sono in corso presso il Comune di Milano, oltre che nella sede della M-I Stadio, società partecipata da AC Milan e Inter. Guerra in Iran, nuovi attacchi su Teheran. Incendio all’aeroporto del Kuwait. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vendita San Siro: indagati ex assessori, il dg Malangone e manager di Milan e Inter

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