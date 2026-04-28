Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia operazione nell’agro nolano, portando all’arresto di 23 persone coinvolte in un traffico di droga collegato al clan Russo. Durante l’operazione sono state eseguite numerose perquisizioni in diverse abitazioni e attività commerciali della zona, sequestrando sostanze stupefacenti e materiale utile alle indagini. L’intervento ha coinvolto diverse unità investigative e si inserisce in un’azione più vasta contro il traffico illecito nella regione.

Maxi operazione antidroga nel Nolano: 23 arresti. È questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato eseguito su delega della Procura Distrettuale di Napoli, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini, condotte dalla Sisco e dalla Squadra Mobile di Napoli, hanno fatto emergere l’esistenza di una struttura organizzata e radicata sul territorio, dedita allo smercio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori, il sodalizio poteva contare su una rete articolata di contatti e fornitori, non solo in ambito provinciale ma anche in altre regioni italiane e persino all’estero.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vendita di droga per il clan Russo, maxi-blitz nell’agro nolano: 23 arresti

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