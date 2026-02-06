Droga armi ed esplosivi | blitz della Finanza nell' Agro 4 arresti

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un blitz nell’Agro nocerino-sarnese, arrestando quattro persone. I finanzieri hanno trovato droga, armi e esplosivi durante i controlli intensificati sul territorio. L’operazione mira a fermare il traffico illecito che si muove in zona.

Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti quattro arresti e numerosi sequestri. A Pagani, un uomo è stato fermato in possesso di una pistola, 41 munizioni e 51 dosi di cocaina. In un secondo intervento, due persone sono state arrestate dopo il ritrovamento di 106 ordigni esplosivi all'interno dei veicoli sui quali viaggiavano. Sotto controllo anche un esercizio commerciale di San Marzano sul Sarno: il titolare è stato arrestato e posto ai domiciliari per la presunta vendita, nella notte di San Silvestro, di 21 artifizi pirotecnici a minorenni.

Nell’Agro Nocerino Sarnese, i carabinieri hanno effettuato una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.

Nel 2025, la Questura di Taranto ha intensificato le proprie attività di prevenzione e repressione, con un record di 373 arresti e importanti sequestri di armi, droga ed esplosivi.

